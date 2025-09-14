Haberler

Mersin'de Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Mersin'de Trafik Kazasında 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Mut ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kamyonun otobüsle çarpışması sonucu acil tıp teknisyeni Emine Ergin'in de aralarında bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetti. Ergin, düğüne katılmak için nöbet değişikliği yapmıştı.

MERSİN'in Mut ilçesinde, freni boşaldığı öne sürülen kavun yüklü kamyonun yolcu otobüsü ile çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 3 kişiden acil tıp teknisyeni Emine Ergin (33), Karaman'da toprağa verildi. Ergin'in kaza günü çalıştığı hastanede nöbetçi olduğu, arkadaşının düğününe gidebilmek için başka bir arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mut-Karaman kara yolu Burunköy mevkisinde meydana geldi. Freninin boşaldığı öne sürülen Cengiz S.'nin kullandığı 33 EFV 47 plakalı kavun yüklü kamyon, karşı yöne geçip Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, Muhammet Ateş ve Kerim Köğce'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Mut Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Emine Ergin de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazada ölenlerin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketlerine gönderildi. Acil tıp teknisyeni Emine Ergin memleketi Karaman'a getirildi. Cenazeye, İl Sağlık Müdürü Mehmet Serkan Yurdakul, Ergin'in yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Ergin'in cenazesi, öğle namazının ardından Karaman Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN NÖBET GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRMİŞ

Toprağa verilen Emine Ergin'in 1'i kız 2 çocuğunun bulunduğu, kazanın yaşandığı gün çalıştığı hastanede gece nöbetçisi olduğu, Şanlıurfa'daki arkadaşının düğününe gidebilmek için mesai arkadaşıyla nöbetini değiştirdiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Irak Başbakanı Sudani'den İsrail'e karşı 'İslam İttifakı' çağrısı

Komşudan tarihi çağrı: İsrail zulmüne karşı 'İslam İttifakı' kuralım
Ankara'yı sarsan iddia! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor

Kulisler yangın yeri! 8 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
Muhtarın aradığı içme suyu, 291 metrede termal su olarak çıktı

Muhtarı uyandıran telefon: Hazinenin üzerinde olduğumuzu bilmiyorduk
ABD basınından olay iddia: İsrail, Trump'ın araçlarını dinliyor

Aracından dinleme cihazı çıktı, gizleyen isimse en yakındaki lider
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Viyadükteki kediyi kurtarmak isteyen kadına araba çarptı, sonra ortalık karıştı

Bir canı kurtarmak isterken araba çarptı! Sonra ortalık fena karıştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.