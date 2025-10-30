Haberler

Mersin'de Trafik Kazası: 3 İnşaat İşçisi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Mersin'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 3 inşaat işçisi, Mut ilçesinde toprağa verildi. Kazada 12 kişi yaralandı.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüs ile çarpışan otomobilde hayatını kaybeden inşaat işçileri Hasan Cin (42), Mustafa Cin (53) ve Mehmet Perçemli (54), Mut ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, dün sabah saatlerinde Demirözü Mahallesi Hortu mevkisinde meydana geldi. Gülnar'a akrabalarıyla inşaatta çalışmak için giden Mustafa Cin yönetimindeki 33 ACS 612 plakalı otomobil ile elma toplamaya giden tarım işçilerini taşıyan Avni A.'nın kullandığı 33 KEZ 10 plakalı midibüs çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Hasan Cin, Mustafa Cin ve Mehmet Perçemli hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Kılıç'ın (48) hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi.

Kazada ölen 3 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından teslim alınarak Mut ilçesi Kavaklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
