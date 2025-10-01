Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Haberler

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Sarıkavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

A.B. (73) yönetimindeki 33 ACB 179 plakalı otomobil, Sarıkavak Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 P 2820 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde yolcu olarak bulunan A.B'nin (77) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü A.B, sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
