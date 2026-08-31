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Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 7 tutuklama

Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 7 tutuklama
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Mersin'de sokak satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, soruşturma sürüyor.

MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akdeniz, Yenişehir, Mezitli ve Toroslar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcıları S.T., U.K., Z.A., G.S., Y.K., M.G. ve İ.E., gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramada; çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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