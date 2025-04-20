Vali Davut Gül'den 'Taksim' açıklaması: Kamu düzenini bozmalarına müsaade etmeyeceğiz

CHP'nin Gazze eylemine izin çıkmadı, Vali Gül'den net mesaj geldi
Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı iddiasına yalanlama

"Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı" denildi, gerçek başka çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki

Mersin'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'de Tırla Çarpışan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir otomobilin tırla çarpışması sonucunda sürücü H.B. hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

H.B. idaresindeki 33 LL 183 plakalı otomobil, Tekmen Mahallesi'nde sürücüsü henüz belirlenemeyen 63 AHF 240 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü H.B'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

H.B'nin cenazesi Bozyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.