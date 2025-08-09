Mersin'de TIR Altında Kalan Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'de tamirhanede çalışan 16 yaşındaki Emir Kılınç, TIR'ın altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, sürücünün aracını çalıştırması sonucu meydana geldi ve güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'de, tamirhanede çalışan işçi Emir Kılınç (16), alt kısmında işlem yaptığı TIR'ın sürücüsü Umut Fidan'ın (23) aracı çalıştırması üzerine, altında kaldı. Kılınç'ın hayatını kaybettiği olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 7 Ağustos'ta, Huzurkent Mahallesi Mersin-Tarsus D-400 kara yolunda bir atölyede meydana geldi. Umut Fidan, 21 ACS 623 plakalı TIR'ı arıza yapınca tamirhaneye getirdi. İş yerinde çalışan Emir Kılınç, TIR'ın altında işlem yaparken, sürücü Umut Fidan aracı çalıştırıp atölyeden ayrıldı. TIR'ın altında kalan Kılınç, yaralandı. İş arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kılınç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kılınç'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Umut Fidan ise ekipler tarafından gözaltına alındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
