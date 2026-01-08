Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Mersin'in Akdeniz ilçesinde temizlik ve çöp toplama faaliyetleri kapsamında 65 mahallede süpürme, yıkama ve çöp konteyneri yerleştirme çalışmaları yapılıyor. Günde yaklaşık 400 ton çöp bertaraf ediliyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki 65 mahallede temizlik ve çöp toplama faaliyetleri devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı mahallelerdeki cadde, sokak ve meydanlarda süpürme ve yıkama çalışması yapıyor.

Çöp kovalarını yıkayarak dezenfekte eden ekipler, ihtiyaç duyulan noktalara yeni konteynerler yerleştiriyor.

Ekipler, günde yaklaşık 400 tonluk çöpü bertaraf tesisine taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ve düzenli bir kentte yaşayabilmeleri için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
