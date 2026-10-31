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Mersin'de tadilatta çöken merdivenin altında ölen Demetgül, Hatay'da defnedildi

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde tadilat sırasında çöken beton merdivenin altında kalan 56 yaşındaki Cevdet Demetgül hayatını kaybetti. Cenazesi Hatay'ın Samandağ ilçesinde defnedilen Demetgül'ün 6 Şubat 2023 depremlerinde eşini ve bir kızını kaybettiği öğrenildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir binanın tadilatı sırasında çöken beton merdivenin altında kalarak yaşamını yitiren Cevdet Demetgül'ün cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Şakirgülmen Mahallesi Toroslar Caddesi'nde dün tadilatı süren 2 katlı binanın üst katındaki beton merdivenin çökmesi sonucu hayatını kaybeden 56 yaşındaki Demetgül'ün cenazesi, hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine getirilen Demetgül'ün cenazesi, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Zezaniye Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenaze törenine Demetgül'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan, Cevdet Demetgül'ün 6 Şubat 2023'teki depremlerde eşini ve bir kızını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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