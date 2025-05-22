Mersin'de Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Tabancalı Saldırı Güvenlik Kamerasında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de Zülküf U. isimli bir kişi, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş açtı. Olayda kimse yaralanmazken, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırı anı kaydedildi. Polis, şüpheliyi Diyarbakır'da yakalayarak ruhsatsız silahına el koydu.

MERSİN'de Zülküf U.'nun, husumetli olduğu akrabası E.U.'ya tabancayla ateş ettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Nisan'da merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Tanınmamak için yüzünü kapüşonla gizleyen Zülküf U., bir marketin önünde arkadaşlarıyla oturan husumetlisi E.U.'ya tabancayla ateş edip kaçtı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi önceki gün Diyarbakır'da gözaltına aldı. Olayda kullandığı ruhsatsız silahı da ele geçirilen Zülküf U. emniyete götürüldü.

Öte yandan saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildi

Kuzey Kore'nin en büyük savaş gemisi suya indirilirken devrildi
Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

Sevilen dizide tartışmalı yatak sahnesi! İzleyicilerden büyük tepki
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı

Dünya ile bağlantısı olmayan kabilenin 33 çocuğuna tecavüz eden turist tutuklandı
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Aman dikkat! Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci'den iddialara yanıt

Eylem Tok'tan 100 milyon TL mi aldı? Davadan çekilen gelin konuştu
Miley Cyrus yaşadığı sağlık krizini ilk kez açıkladı

Hayranlarından yıllarca sakladığı sağlık sorununu ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.