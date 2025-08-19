Mersin'de Sulama Kanalında Erkek Cesedi Bulundu

Tarsus ilçesinde, Bağlar Mahallesi'ndeki sulama kanalında 28 yaşındaki Rasim Özer'in cesedi bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Bağlar Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cesedin, Rasim Özer'e (28) ait olduğu belirlendi.

Özer'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.???????

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
