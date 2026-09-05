Mersin'de su sayacı mağduriyeti

Mersin'de su sayacı bağlanmadığı gerekçesiyle yeni evlerine yerleşemeyen vatandaşlar, Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinden (MESKİ) çözüm bekliyor.

Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi ve Yenişehir ilçesi Çavak Mahallesi'nde inşa edilen konutların hak sahipleri, yaşadıkları su sıkıntısı nedeniyle Mersin Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptı.

Evlerine su sayacı bağlanmasını isteyen aileler, MESKİ'den sorunun bir an önce çözülmesini talep etti.

Ev sahiplerinden Ayşe Kılınç, Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'nin çeşitli bahanelerle konutlardaki su sayacı sürecini uzattığını savundu.

Birçok kişinin su problemi nedeniyle evlerine taşınamadığını dile getiren Kılınç, MESKİ'nin kendilerini mağdur ettiğini savundu.

MESKİ'den şikayetçi olacaklarını belirten Kılınç, şöyle konuştu:

"MESKİ'nin keyfini bekliyoruz. Son dakika her şey hazırken MESKİ bir bahane daha çıkarıyor. Bir evrak, 8 defa gidip gelebilir mi? Bunlar sadece bahane buluyor."

Fatma Kurt da yaklaşık 1 yıl önce teslim aldığı evine su sayacı takılmadığını öne sürerek, "Çavak'taki evlerin de teslimatı yapıldı ancak belediye su sayaçlarını takmadığı için insanlar abone olamıyor, su alamıyor. Her şeyi tamamlanmış evlere belediye tarafından sayaç numaralarının verilmesini rica ediyoruz." diye konuştu.

Her iki mahalleden yaklaşık 1500 ailenin mağdur olduğunu söyleyen Kurt, sorunun çözülmesini ve evlerine yerleşmek istediklerini kaydetti.

Kaynak: AA