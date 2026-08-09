Tarsus'ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi, diğeri yaralandı.

Bağlar Mahallesi'nde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler, Halil İbrahim Tarhan ve Ü.İ'ye silahla ateş açtı.

Tarhan ve Ü.İ'nin yaralandığı olayın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tarhan, kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, firari şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA