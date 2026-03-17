Silahlı kavgada sokaktan geçen genç kız öldü, 1 kişi de yaralı

Mersin'in Toroslar ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavga sonucunda 18 yaşındaki Nur Almuhammet hayatını kaybederken, 26 yaşındaki C.A. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli E.I. aranıyor.

MERSİN'de iki kişi arasında sokakta çıkan silahlı kavgada taraflardan C.A. (26) ile tesadüfen olay yerinde bulunan yabancı uyruklu Nur Almuhammet (18) yaralandı. Başına kurşun isabet eden Almuhammet hayatını kaybederken, C.A. ise tedavi altına alındı.

Olay, 22.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesine bağlı Mithat Toroğlu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, C.A. ile E.I. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında taraflardan E.I., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar C.A.'nın vücudunun çeşitli yerlerine ve olay sırasında tesadüfen sokaktan geçen Nur Almuhammet'ın ise başına isabet etti. İki yaralı kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli E.I. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Almuhammet doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. C.A.'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli E.I.'yı yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi

Savaş kaybettirecek 2 milyar dolarlık fiyasko! Trump fena enselendi
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Emniyet amiri Birson Ergene arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı

Emniyet amiri arabasında ölü bulundu! Bir de not bıraktı
Trump'ın 'Küba'yı alma onuru benim olacak' mesajına Rusya'dan jet yanıt

İki süper gücü karşı karşıya getiren ülke! Trump'a tarihi rest geldi
Tedesco'nun korktuğu başına geldi

Tedesco'ya çok ama çok kötü haber
İBB davasında 6. gün! İtirafçı, 'Vali Gül' iddiasından 180 derece döndü

Davada 6. gün! İtirafçı, "Vali Gül" iddiasından 180 derece döndü
Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Katil kamerada!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki kritik isim itirafçı oldu

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme! İki isim itirafçı oldu