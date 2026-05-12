Mersin'de 'Yerelden Ulusala İsraf ve Atık' temalı Sıfır Atık Çalıştayı düzenlendi

Mersin'de "Yerelden Ulusala İsraf ve Atık" temasıyla Sıfır Atık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Sıfır Atık Vakfı tarafından Mersin Valiliği himayesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Mersin Üniversitesi (MEÜ) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde MEÜ Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, akademisyenler ve paydaş kurumların yetkilileri katıldı.

Mersin Vali Yardımcısı Faik Arıcan, çalıştayın açılışında, sıfır atık konusunda oluşan duyarlılığın önemli olduğunu söyledi.

Çalıştaydan çıkacak sonuç bildirgesinin yol haritası olacağını ifade eden Arıcan, "Mersin hangi aşamada, hangi gelişmeleri kaydetmiş veya nerelerde ne eksiğimiz var, bunları bir komisyon marifetiyle değerlendireceğiz. Her alanda, her açıdan dikkat etmemiz lazım. Bu dünya ve dünyanın imkanları bize emanet. Geleceğe sağlıklı şekilde bunları ulaştırmamız lazım." dedi.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Hakan Öztürk de sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevre politikası değil ekonomik, sosyal ve kültürel sorumluluk anlayışı olduğunu belirtti.

Çevre bilincinin toplumun tüm kesimlerinde güçlendirilmesinin zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Öztürk, şöyle konuştu:

"Sıfır atık konusunun uluslararası düzeyde sahiplenilmesinde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi önemli rol üstlenmiştir. Türkiye'de çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu yaklaşım kısa sürede uluslararası ölçekte dikkat çeken çevre vizyonuna dönüşmüştür."

Öztürk, üniversite olarak sıfır atık konusunu akademik çalışmalar ve kurumsal uygulamalarla nasıl desteklediklerini anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hasan Alan'ın da kentte yapılan çalışmaları anlattığı çalıştayda, akademisyenler ve paydaş kurumların yetkililerinin katılımıyla 15 tematik konuda oturumlar yapıldı.