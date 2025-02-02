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Mersin'de Seyir Halindeyken Kamyonda Yangın Çıktı

Mersin'de Seyir Halindeyken Kamyonda Yangın Çıktı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan kamyonun kupa kısmı alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım talep etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, seyir halindeyken yangın çıkan kamyonda hasar oluştu.

Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonun kupa kısmı, Tarsus-Pozantı Otoyolu'nun Akgedik mevkisinde alev aldı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye yönlendirilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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