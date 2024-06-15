Mersin'de seyir halindeki otomobil alev aldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Adana-Pozantı Otoyolu'nda seyreden otomobil, Gülek mevkisinde alev aldı. Sürücü aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda seyreden, henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Gülek mevkisinde alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekip itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.