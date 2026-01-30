Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de meydana gelen sağanak yağışlar sonucu dereler taştı, ağaç parçaları deniz yüzeyinde birikti. Çamlıyayla'daki toprak kayması ve Erdemli'deki sel olaylarında hasarlar oluştu.

AĞAÇ PARÇALARI DENİZ YÜZEYİNDE BİRİKTİ

Mersin'de sağanak nedeniyle taşan derelerin getirdiği ağaç parçaları, dalgaların etkisiyle deniz yüzeyinde birikti.

Çamlıyayla ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Erdemli ilçesinde Kargıcak Deresi'nin taşması sonucu park halindeki bir otomobil, sel sularında sürüklendi. Otomobilde hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump, FED Başkanlığı'na Kevin Warsh'ı aday gösterdi

Trump piyasaların merakla beklediği ismi ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak

Patrondan çalışanına ahlaksız teklif: Parayı al, kocanı bırak
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu

Kayıp olarak aranan kadından kahreden haber! Ekipler zorlukla ulaştı
Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu

Kuradan Galatasaray'ın çıktığını görünce suratı bu hale geldi
Saklandığı kümeste öksürünce yakayı ele verdi

Öksürüğü duyan polis kümese daldı, sonrası daha bomba
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor

"Selamünaleyküm" diye başladı, verdiği mesaj dünyayı ayağa kaldırdı
Yanlışlıkla hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti

Hesabına yatan parayı görünce iade etmek yerine hapse girmeyi seçti