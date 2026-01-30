Haberler

Mersin'de sağanak; dereler taştı, yolları su bastı

Mersin'de aşırı sağanak yağışların ardından derelerden denize ulaşan ağaç parçaları birikti. Ayrıca, Çamlıyayla'da toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü, Erdemli'de ise taşan dere nedeniyle bir otomobil sel sularında sürüklendi.

AĞAÇ PARÇALARI DENİZ YÜZEYİNDE BİRİKTİ

Mersin'de sağanak nedeniyle taşan derelerin getirdiği ağaç parçaları, dalgaların etkisiyle deniz yüzeyinde birikti.

Çamlıyayla ilçesinde de aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu istinat duvarı çöktü. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, ekiplerin müdahalesi ve incelemeleri sürüyor.

OTOMOBİL SÜRÜKLENDİ

Öte yandan Erdemli ilçesinde Kargıcak Deresi'nin taşması sonucu park halindeki bir otomobil, sel sularında sürüklendi. Otomobilde hasar oluştu.

