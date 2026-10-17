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Mersin'de sağanak su taşkınlarına yol açtı, Mezitli ve Akdeniz ekipleri müdahale etti

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Mersin'de sağanak su taşkınlarına yol açtı, Mezitli ve Akdeniz ekipleri müdahale etti
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Mersin'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, kent merkezinde su birikintileri ve bazı bölgelerde su taşkınlarına yol açtı. Mezitli ve Akdeniz Belediyesi ekipleri taşkınlara müdahale etti; Mezitli Belediye Başkanvekili Turgut Selağzı çalışmaları yerinde inceledi.

MERSİN'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur su taşkınlarına yol açtı. Taşkınlara müdahale eden merkez Mezitli ve Akdeniz Belediyesi ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlemlerini sürdürüyor.

Meteorolojinin uyarı verdiği Mersin'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kent merkezinde etkili oldu. Aniden bastıran yağmur nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Merkez Mezitli ve Akdeniz Belediyesi ekipleri su taşkınlarına müdahale etti.

Mezitli Belediye Başkanvekili Turgut Selağzı da sahaya çıkarak yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Mezitli Belediyesi, ilçede yoğun yağışların neden olabileceği su baskınları ve olumsuzluklara karşı ekiplerini sahaya yönlendirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla harekete geçen belediye ekipleri, riskli bölgelerde kontrollerini gerçekleştirerek gerekli önlemleri aldı.

Yağışlardan etkilenebilecek bölgelerde incelemelerde bulunan Mezitli Belediye Başkanvekili Turgut Selağzı, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alındığını, çalışmaların koordineli şekilde sürdürülmesi gerektiğini belirtti.

Belediye ekiplerinin önlemi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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