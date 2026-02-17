Toroslar Belediyesi'nden Ramazan öncesi gıda denetimi

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini kapsamlı bir kontrolden geçirdi. Denetimler çerçevesinde fırınlar, pastaneler ve unlu mamul imalathaneleri başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj uygunluğu ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını tek tek inceledi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da aralıksız süreceğini vurguladı. Başkan Yıldız, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi bir kat daha artırdık. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyemizin Çözüm Merkezi'ni arayarak bildirebilirler" diye konuştu.

Haber-Kamera: MERSİN,