Haberler

Toroslar Belediyesi'nden Ramazan öncesi gıda denetimi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Toroslar Belediyesi, Ramazan ayı öncesinde gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Zabıta ekipleri fırınlar, pastaneler ve gıda satış noktalarını kontrol ederek hijyen koşulları ve ürünlerin uygunluğunu denetledi.

MERSİN'de Toroslar Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla Ramazan ayı öncesinde denetimlerini sıklaştırdı.

Toroslar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini kapsamlı bir kontrolden geçirdi. Denetimler çerçevesinde fırınlar, pastaneler ve unlu mamul imalathaneleri başta olmak üzere gıda satışı yapılan işletmeler mercek altına alındı. Ekipler; ürünlerin hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, gramaj uygunluğu ile işyeri açma ve çalışma ruhsatlarını tek tek inceledi. Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da aralıksız süreceğini vurguladı. Başkan Yıldız, "Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi ve daha sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için Ramazan ayı öncesinde denetimlerimizi bir kat daha artırdık. Vatandaşlarımız herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyemizin Çözüm Merkezi'ni arayarak bildirebilirler" diye konuştu.

Haber-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu

Kocasını aldatan kadının sorduğu soru büyük tepki çekti: Kanım dondu
Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek

Yeni dönem resmen başladı! Bu haberi okuyanlar e-Devlet'e akın edecek
Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke

Büyük bir patlama var: İşte Müslümanların sayısının 28 milyonu geçtiği ülke
'Ütü yanığı' baskılı gömleğin fiyatı dudak uçuklattı

Bu gömleğin fiyatına bakan gözlerine inanamadı
3 günde 10 bin prezervatif tükendi! Dev organizasyon için harekete geçildi

3 günde 10 bin prezervatif tüketen organizasyon için harekete geçildi
Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize

Ülkeyi ayağa kaldıran görüntü! Güvenlik de bunu yaparsa vay halimize