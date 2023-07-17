Mersin'de pompalı tüfekle vurulan genç kız hayatını kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde erkek arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan Dilan Yaman'ın ablası, olayın kaza olmadığını iddia ederek şikayetçi olduklarını söyledi. Şüpheli tutuklandı.