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Mezitli'de Taşlı Araç Saldırısı Zanlısı Yakalandı

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Mezitli'de park halindeki bir aracın camını taşla kıran, çeşitli suç kayıtları bulunan M.K.K. polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Güvenlik kamerası görüntüleri üzerine yürütülen çalışmayla tespit edilen zanlının adli süreci devam ediyor.

Mersin'in Mezitli ilçesinde park halindeki aracın camını taş atarak kıran zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, yüzü kapalı kişinin park halindeki aracın camına taş atarak zarar vermesine yönelik sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine çalışma başlatıldı.

Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın şüphelisinin çeşitli suçlardan kaydı bulunan M.K.K. olduğunu belirledi.

Zanlı, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Zanlının park halindeki aracın camına taş atması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kaynak: AA
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