Mersin'de Parçalı Ay Tutulması Gözlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde yapılan ilk gözlemde Parçalı Ay Tutulması gözlendi. Gözlem, astronomlar tarafından gerçekleştirildi ve teleskoplarla berrak görüntüler elde edildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Mersinlilere armağan edilecek olan 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi'nde ilk gözlem gerçekleştirildi ve Parçalı Ay Tutulması gözlemlendi.

20 santimetre çaplı bir teleskop ile yapılan gözlem; Astronomlar Yonca Karacan, Haydar Turan ve Oğuzhan Karadeniz tarafından yapıldı. Gözlem ekibine Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Dr. Kemal Zorlu ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı İklim ve Çevre Bilim Merkezi Şube Müdürü Onur Sevin eşlik etti.

"TELESKOPLARIMIZIN İLK GÖZLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Parçalı Ay Tutulması'nı gözlemleyen astronomlardan, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde astronom olarak görev yapan ve aynı zamanda Uzay Bilimleri ve Teknoloji Uzmanı olan Yonca Karacan, gözlem hakkında bilgiler verdi. Astronom Karacan, "Bugün Parçalı Ay Tutulması dolayısıyla teleskoplarımızın ilk gözlemlerini gerçekleştirdik. Bugün ayda ufak bir tutulma vardı. Yüzde 15'lik bir tutulma yaşandı. Bunu teleskoplarla gözlemledik ve aynı zamanda eş zamanlı olarak bilgisayara bu görüntüleri aktardık ve bilgisayardan da izlemiş olduk" dedi.

Gözlemin güzel geçtiğinden söz eden Karacan, "Teleskoplarımız gayet donanımlı ve robotik teleskoplar. Kundakları robotik olarak çalışıyor ve cismin koordinatlarını girdiğimiz zaman hiçbir şekilde elle müdahale etmeden teleskobun kundağı o cismi buluyor. Ay'ı da biz bu şekilde bulduk. 20 santimlik bir teleskopla gözlemledik ve oldukça berrak görüntü elde ettik" dedi.

Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından tamamlanan 'Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi', 30 Ekim'de açılarak hizmete sunulacak. Türkiye'nin en büyük planetaryumunun da içinde yer aldığı merkez, Cumhuriyet'in 100. kuruluş yıldönümünde Mersinlilere armağan edilecek.