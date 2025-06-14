Mersin'de Pamuk Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Mersin'in Akdeniz ilçesindeki bir pamuk deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye gönderildi, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki pamuk deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çilek Mahallesi'ndeki bir pamuk deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince deponun çevresinde güvenlik önlemi alındı.

Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile İl Emniyet Müdürlüğünün toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) müdahale etti.

Yangın, iş makinelerinin de destek verdiği müdahale sonucunda kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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