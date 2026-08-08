Mersin'de Ambulans-Otomobil Çarpıştı: Kaza Kamerada
Mersin Yenişehir'de bir kavşakta otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada araçlar savrulurken, sağlık çalışanları otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile ambulans, Yenişehir ilçesindeki 34. Cadde'deki kavşakta çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil ve ambulans savruldu.
Kazanın ardından ambulanstaki sağlık çalışanları araçtan inerek otomobil sürücüsüne yardım etti.
Otomobil sürücüsü ve ambulansta bulunanlar tedbir amacıyla hastaneye götürüldü.
Araçlarda hasara neden olan kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA