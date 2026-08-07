Bozyazı'da Elektrikli Bisiklet Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Merkez Mahallesi'nde S.Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile M.S'nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Vatandaşlarca güneşten korunması amacıyla üzerine karton tutulan elektrikli bisiklet sürücüsü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA