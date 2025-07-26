Mersin'de Otobüsün Tıra Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı

Mersin'de Otobüsün Tıra Çarpması Sonucu 9 Kişi Yaralandı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü, tıra arkadan çarptı. Kazada 9 kişi yaralanırken, yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

O.T. (40) idaresindeki 07 AC 0021 plakalı otobüs, Pozantı-Tarsus Otoyolu'nun Çamalan mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 PV 460 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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