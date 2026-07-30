Mersin'de orman yangını
80 EV TAHLİYE EDİLDİMersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi.
80 EV TAHLİYE EDİLDİ
Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle 80 ev önlem amaçlı tahliye edildi, 50 kişi güvenli bölgelere nakledildi. Alevlere 2 uçak, 2 helikopter, 32 arazöz ve 325 personel ile müdahale devam ederken, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü belirtildi.
Atike CEYLAN KAÇAR/MERSİN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı