Haberler

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor

Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere psikolojik destek veriliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, onkoloji hastalarına ve engellilere ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor. Uzman psikologlar, bireylerin kaygı ve stresle başa çıkma becerilerini güçlendirerek yaşam kalitelerini artırmayı amaçlıyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde onkoloji hastalarına ve engellilere ücretsiz psikolojik destek sağlanıyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde görevli uzmanlar, onkoloji hastaları ve engelli bireyleri evlerinde ziyaret ediyor.

Psikolojik destekle ihtiyaç sahibi bireylerin kaygı ve stresle baş etme becerilerinin geliştirilmesine, depresif belirtilerin azaltılmasına ve öz güvenin desteklenmesi katkı sunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen uzman psikolog Günay Duygu Ateş, fiziksel hastalıklar ve engelliliğin bireylerin hayatında ciddi değişimlere yol açabildiğini belirtti.

Bu süreçte yaşanan belirsizliğin, kaygının ve stresin, ruhsal dayanıklılığı olumsuz etkilediğini ifade eden Ateş, şunları kaydetti:

"Bizler bireysel görüşmelerle, danışanlarımızın duygusal dayanıklılığını güçlendirmeyi, hastalık ve engellilik sürecine uyumlarını desteklemeyi ve yaşam kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Psikolojik destek, tedavi sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır." ???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Havada dakika dakika ne oldu? Bakan Uraloğlu, Ankara'da düşen jetle ilgili detayları paylaştı

İşte Ankara'da düşen jetin pilotu ile kule arasındaki son konuşmalar
Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı

Refah payı gelecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var

12 yaşındaki çocuğun tüfekle vurduğu okul müdüründen haber var
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı

Şehri tedirgin eden görüntü! 6 arkadaş tek tek yere yığıldı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Bir dönem herkes adını ezbere biliyordu: Yıllar sonra ilk kez görüntülendi

Nereden nereye! Görenler tanıyamıyor