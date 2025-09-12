Mersin'de Okul Servis Araçları Denetlendi
Mersin'de jandarma ekipleri, öğrencilerin güvenli şekilde seyahat etmeleri amacıyla okul servis araçlarını denetledi. 'Güvenli Okul Yolu Projesi' kapsamında yapılan denetimlerde sürücü ve araçların uygunlukları kontrol edildi.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre yeni eğitim-öğretimin döneminin başlamasıyla "Güvenli Okul Yolu Projesi" kapsamında çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında sürücüler ve araçların "Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği"ne uygunluğu kontrol edildi.
Belgelerin kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülere kurallar da hatırlatıldı.
Denetimlerin süreceği bildirildi.
