Mersin'de Öğrencilere Moral Etkinliği: Döner İkramı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere döner ikramında bulunuldu. Etkinliğe katılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, eğitime yatırım yapmanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle, üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere döner ikramında bulunuldu.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkılarıyla Akdeniz Belediyesi Etüt Merkezi'nde öğrencilere yönelik etkinlik yapıldı.

Öğrencilerin moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe geçmiş dönemde bir televizyon programındaki yemek yarışmasına katılan şef Akın Kızıltaş da katıldı.

Kızıltaş ve ekibince etüt merkezinde kurulan tezgahta hazırlanan dönerler öğrencilere ikram edildi.

Etkinliğe katılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener de öğrencilerle sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zeyit Şener, gençlerin geleceğe hazırlanırken her türlü desteği hak ettiğini belirterek, "Akdeniz Belediyesi olarak eğitime yatırım yapmayı, gençlerimizin yanında olmayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Onların başarısı, ilçemizin ve ülkemizin geleceği demektir." ifadesini kullandı.

Şef Akın Kızıltaş da öğrencilere destek vermenin önemli olduğunu ifade etti.

Öğrencilerle güzel bir gün geçirdiklerini kaydeden Kızıltaş, "Amacımız üniversite sınavına hazırlanan gençleri sevindirmek ve onları bir nebze de olsa motive etmek. Biz mutlu olduk, inanıyorum ki öğrenciler de mutlu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Etkinliğe Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Saim Demir, Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Sanat Yönetmeni ve Müdürü Serbülent Biçer ile hayırseverler de katıldı.

