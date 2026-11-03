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Mersin'de numune alımında 3 personel zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

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Mersin'de numune alımında 3 personel zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Mersin'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde numune alma işlemi sırasında yaşanan kazanın ardından 3 personel zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. AFAD, UMKE ve 112 ekiplerinin müdahale ettiği olayda personelin tedavisi sürerken inceleme başlatıldı.

MERSİN'de Ticaret Bakanlığı'na bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde görevli 3 personel, numune alma işlemi sırasında meydana gelen kazanın ardından zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Akdeniz ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan Ticaret Bakanlığına bağlı Mersin Laboratuvar Müdürlüğü'nde meydana geldi. Numune alma işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle kaza yaşandı. Kazanın ardından rahatsızlanan 3 personel için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, zehirlenme şüphesi bulunan 3 personeli ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Personellerin hastanedeki tedavileri sürerken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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