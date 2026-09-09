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Mersin'de nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü

Mersin'de nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi hastanede öldü
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Mersin'in Tarsus ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nehirde boğulma tehlikesi geçiren kişi, hastanede yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa Mahallesi yakınındaki Berdan Nehri'ne giren E.A. (17), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

E.A'nın gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucunda E.A, suda bulunarak kıyıya çıkarıldı.

Ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan E.A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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