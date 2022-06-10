Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi - Haberler

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Muz serasında Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

AA - Sezgin Pancar - Güncel
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasında 7 bin 300 kök Hint keneviri ve 17 kilogram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde muz serasında 7 bin 300 kök Hint keneviri ve 17 kilogram esrar bulundu, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, muz serasında uyuşturucu yetiştirildiğini tespit etti.

Seraya düzenlenen operasyonda muzların arasına ekilmiş 7 bin 300 kök Hint keneviri, çevresinde de 17 kilogram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Polis, şüpheliler K.Y, Ü.A. ve M.K'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.Y. ve Ü.A. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.

AA / Sezgin Pancar - Güncel

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