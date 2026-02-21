Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde gerçekleşti.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
M.L. idaresindeki 01 AAT 923 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde G.İ'nin kullandığı 33 ARS 207 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay