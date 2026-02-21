Haberler

Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde gerçekleşti.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

M.L. idaresindeki 01 AAT 923 plakalı otomobil, Mesudiye Mahallesi Cemal Paşa Caddesi'nde G.İ'nin kullandığı 33 ARS 207 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar

Megakente kar geri geliyor! Saatler içinde sürpriz var

