Haberler

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi

Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Kerem Mavzer, hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyon şoförü ise gözaltına alındı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kerem Mavzer'in (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tekmen Mahallesi eski belediye kavşağında Talha C. yönetiminde plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mavzer, kaldırıldığı Bozyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kamyon şoförü Talha C. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı

Katliam gibi kaza, çocukları hayattan kopardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor

"Sıkıntılarının farkındayız" dediği kesim için düğmeye basılıyor
Kıyametin fragmanı kar kalınlığının 49 santime ulaştığı New York'tan geldi

Kıyametin fragmanı o ülkeden geldi! Görüntüler korkunç
Oğlunu canlı yayında tekme tokat dövdü

Oğlunu canlı yayında bu halde gördü, sonra yaşananlar fena
Pizzasına iddiaya bile girdi! Juventus-Galatasaray maçı öncesi Prandelli'den ses getirecek tahmin

Prandelli'den Juventus maçı öncesi ses getirecek tahmin
Galatasaray'dan Victor Osimhen için yeni karar

Osimhen için yepyeni bir karar
Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde

Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde