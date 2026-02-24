Mersin'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsü 18 yaşındaki Kerem Mavzer, hastanede hayatını kaybetti. Kazaya karışan kamyon şoförü ise gözaltına alındı.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kerem Mavzer'in (18) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Tekmen Mahallesi eski belediye kavşağında Talha C. yönetiminde plakası öğrenilemeyen kamyon ile çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mavzer, kaldırıldığı Bozyazı Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kamyon şoförü Talha C. gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik