Mersin'de Motosiklet Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Suriye uyruklu Isra Elosman hayatını kaybetti, ağabeyi Muhammed ise ağır yaralandı. Olay sonrası motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde motosikletin çarptığı 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.

Yunus Emre K. (20) idaresindeki 31 N 0625 plakalı motosiklet, Güneş Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde koşarak karşıya geçmeye çalışan Suriye uyruklu Isra (5) ve ağabeyi Muhammed Elosman'a (7) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü ve çocuklar yola savruldu. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan kardeşlerden Isra Elosman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü gözaltına aldı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

