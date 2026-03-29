Mersin'de motokuryenin kız çocuğuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir motokuryenin yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kız çocuğuna çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrasında yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde motokuryenin kız çocuğuna çarptığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen motokuryenin kullandığı 33 AYY 848 plakalı motosiklet, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan kız çocuğu sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yaya geçidinden geçmeye çalışan kız çocuğuna motosikletin çarpması ve savurması yer aldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay
