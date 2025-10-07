Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14'ten yaralı olduğu öğrenildi.

3 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 10'dan fazla işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.