Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü

Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Güncelleme:
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım isçilerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 14 yaralı hastanelere sevk edildi.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 14'ten yaralı olduğu öğrenildi.

3 METRELİK ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Kaza sabah saatlerinde ilçeye bağlı Avradı Yaylası olarak bilinen Erdemli Güzeloluk Mahallesi yolunda, Kargagediği mevkii yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cemal K. idaresindeki 33 VLP 55 plakalı minibüs ilçe merkezine doğru seyrettiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yaklaşık 3 metrelik şarampole uçtu.

5 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar çıkartılarak ambulanslarla hastanelere gönderildi. Olay yerinde yapılan incelemede 5 işçinin öldüğü, 10'dan fazla işçinin de yaralandığı anlaşıldı. Kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yorumlar (12)

Hasan Turk:

Ulkenin gune baslangici kazalar kadin cinayetleri kavgalar onemi varmi yok haydi gazze icin aglayip bu durumumuza alkis tutalim.

Bahaddin Yolcu:

İşte Allah kimlere kimlere nefes bahşediyor. Ne merhametli O....

Netherill:

gazzeyi ne karıştırıyorsun o durumla bu durum aynımı ? yorumlarınız bile kalitesiz.

A.Kılıç:

Gazze, insanlık haysiyeti taşıyanlar için bir konudur yani şenlik bir şey yok!

Çigil KONYA:

Git kalbini düzelt senin için pislik dolmuş...

Koray dinç:

Tarım işçilerini taşıyan araçların şöförlerinin ehliyetimi yok, çoluk çocukmu kullanıyo, uykumu uyumuyolar ne oluyo? Her yıl tarım sezonunda böyle haberler alıyoruz, yazık günah insanlara. ALLAH rahmetiyle muamele eylesin.

hukuk hukuk:

ölen yine sigortasız çalışan fakir fukara .

