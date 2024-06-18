Üye Girişi
Haberler

Mersin'de minibüs devrildi: 11 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsü öğrenilemeyen minibüs devrildi ve 11 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 33 ATY 356 plakalı minibüs, Kesecik Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Çamlıyayla İtfaiye trafik Mersin Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

AK Parti Aydınlar Belde Belediye Başkanı Karamercan trafik kazasında hayatını kaybetti

 YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

YouTuber Diamond Tema hakkında yakalama kararı

 Yeni tanıştığı kadının evine balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu

Yeni tanıştığı kadının evine balkondan girip cinsel saldırıda bulundu! Cezası 1 yıl 3 ay oldu

 İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

İzmir'de infial yaratan görüntü! Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title