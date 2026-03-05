Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk bina kontrollü şekilde yıkıldı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, terkedilmiş ve harabe haline gelerek güvenliği tehdit eden bir metruk bina, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde iki katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Evci Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan metruk bina, iş makineleriyle yıkıldı.

