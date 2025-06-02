Mersin'de Meski'ye 2,6 Milyon Lira Ceza

Mersin'de Meski'ye 2,6 Milyon Lira Ceza
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait 3 atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin lira ceza uyguladı. Karaduvar ve Mezitli tesisleri çevre standartlarını sağlamadığı için ceza alırken, Göksu Nehri'ne arıtılmamış atık su dökümü nedeniyle de ayrı bir ceza verildi.

Mersin'de kirliliğe neden olan Meski'nin 3 tesisine 2,6 milyon lira ceza

MERSİN - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne ait 3 atık su arıtma tesisine toplam 2 milyon 674 bin 708 lira ceza uygulandı.

Mersin İl Müdürlüğü ekipleri, MESKİ'ye ait Karaduvar, Tarsus (Karabucak) ve Mezitli atık su arıtma tesislerinde denetim yaptı. Alınan numunelerinin analizi sonucunda Karaduvar ile Mezitli arıtma tesislerinin çevre mevzuatında belirtilen standartları sağlamadan atık suları deşarj ettiği tespit edildi. İki tesisteki ihlalle ilgili MESKİ'ye toplam 1 milyon 337 bin lira ceza uygulandı.

Göksu Nehri'ne arıtılmamış atık su döküldü

Bakanlığın ALO 181 Hattı'na yapılan Göksu Nehri'ndeki kirlilik ihbarı ile ilgili de harekete geçen ekipler MESKİ tarafından işletilen Silifke Atıksu Terfi İstasyonu'nda inceleme yaptı. Göksu Nehri'ne doğru uzanan by-pass hattı vasıtasıyla atık suların arıtılmadan deşarj edildiği tespit edildi. Söz konusu kirlilikle ilgili MESKİ'ye Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 337 bin lira ceza verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Güncel
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