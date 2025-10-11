Mersin'de Kültür Yolu Festivali Coşkuyla Başladı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kültür Yolu Festivali başladı.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Akdeniz Kaymakamlığı ile Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen festival kapsamında Üçocak Mahallesi ve Yenimahalle'de etkinlik gerçekleştirildi.

Festivalin açılışında verilen konserde katılımcılar müzik eşliğinde eğlendi. Gezen Sinema tırıyla film gösteriminin yapıldığı festivalde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Akdenizli vatandaşların bir arada olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Kültür Yolu Festivali, insanları bir araya getiren çok kıymetli bir etkinlik. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle böyle etkinlikler düzenleyerek vatandaşlarımızı bir araya getirmenin, kültürümüzü yaşatmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu etkinlikler sayesinde çocuklarımız, gençlerimiz ve ailelerimiz sanatla iç içe dolu dolu vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Konser ve sinema etkinlikleri farklı mahallelerde sürecek.