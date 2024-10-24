Üye Girişi
Haberler

Mersin'de vahşet: Evde tüfekle eşini vurup, otomobilinde intihar etti

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle ağır yaraladıktan sonra kendi aracında intihar etti. Olay sonrası kadının sağlık durumu ağırken, kocası hakkında önleyici tedbir kararı olduğu öğrenildi.

Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KADININ KOCASI HAKKINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Atilla Biricik'in, olaydan sonra adrese yaklaşık 200 metre uzaklıkta 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.

Mersin'de vahşet: Evde tüfekle eşini vurup, otomobilinde intihar etti
Kaynak: AA / Güncel

Yerel Haberler Politika Cinayet 3-sayfa Erdemli Güncel mersin Şiddet Suç

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri ve örgütleri belli oldu

TUSAŞ'a saldıran teröristlerin isimleri ve örgütleri belli oldu

 Bahçeli'nin çıkışı sonrası DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır

DEM Parti'den "Öcalan hazır" mesajı

 Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısını eleştiren MHP'li isim görevden alındı

Öcalan'a yaptığı çağrıyı eleştiren danışmana "Ocak dışısın" dedi
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ile görüştü

Genel Merkez'de sürpriz görüşme!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kasımpaşa- Samsunspor maçı ne zaman? Kasımpaşa- Samsunspor maçı saat kaçta, nerede? Göztepe- Trabzonspor maçı ne zaman? Göztepe- Trabzonspor maçı saat kaçta, nerede? MASTERCHEF PALAMUT TARİFİ | Palamut buğulama, fırında, tavada ve dolması nasıl yapılır? En Hamarat Benim Hatice kimdir? Hatice Demir kaç yaşında, nereli? Masterchef 24 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 24 EKİM NOW TV YAYIN AKIŞI: Bugün NOW TV'de neler var? Hudutsuz Sevda var mı? ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU MU? 2025 asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret toplantısı ne zaman? Mahinur Özdemir Göktaş sağlık durumu nasıl? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı nerede kaza yaptı? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın aracı kaza yaptı! Mahinur Özdemir Göktaş yaralandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 24 Ekim canlı döviz kuru! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 24 EKİM | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'un kaç günlük suyu var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.