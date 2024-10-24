Mersin'de vahşet: Evde tüfekle eşini vurup, otomobilinde intihar etti
Mersin'in Erdemli ilçesinde Atilla Biricik, eşini av tüfeğiyle ağır yaraladıktan sonra kendi aracında intihar etti. Olay sonrası kadının sağlık durumu ağırken, kocası hakkında önleyici tedbir kararı olduğu öğrenildi.
Mersin'in Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Atilla Biricik (44), henüz belirlenemeyen nedenle eşi Fatma Biricik'i (40) av tüfeğiyle vurdu. Silah seslerini duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde ağır yaralandığı belirlenen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
KADININ KOCASI HAKKINDA ÖNLEYİCİ TEDBİR KARARI ALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Atilla Biricik'in, olaydan sonra adrese yaklaşık 200 metre uzaklıkta 46 AAG 096 plakalı otomobilinde aynı tüfekle intihar ettiği belirlendi. Polisin olay yerindeki incelemeleri sürüyor. Öte yandan, kocası hakkında aldırdığı "önleyici tedbir" kararı 22 Ekim'de dolan Fatma Biricik ile 21 Ekim'de görüşme yapıldığı ve tedbire ilişkin uzatma talebinin olmadığını beyan ettiği öğrenildi.
Yerel Haberler Politika Cinayet 3-sayfa Erdemli Güncel mersin Şiddet Suç
Sıcak Gelişme:
DEM Parti'den yeni açıklama: İmralı hazır, Öcalan hazır. Sıra çağrıyı yapanlarda, artık bu sözü hayata geçirme zamanı