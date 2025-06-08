Mersin'de Kaybolan Kadın İçin Arama Çalışması Başlatıldı
Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki Sevgül Barış için arama çalışmaları devam ediyor. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine AFAD, jandarma ve AKUT ekipleri Kuyuluk Tabiat Parkı çevresinde arama yapıyor.
Mersin'in Mezitli ilçesinde kaybolan 40 yaşındaki kadın için arama çalışması başlatıldı.
Kentte yaşayan Sevgül Barış'tan (40) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve AKUT Mersin ekipleri sevk edildi.
Aile yakınlarından alınan bilgi üzerine ekipler, Kuyuluk Tabiat Parkı ve çevresinde arama çalışması başlattı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ediyor.
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Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel