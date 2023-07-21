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Mersin'de kaybolan alzaymır hastası aranıyor

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Mersin'in Mut ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde dün geceden beri haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastasının bulunması için çalışma başlatıldı.

Çağlayangedik Mahallesi'nde oğluyla yaşayan İsmet Kocabaş, dün gece evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi.

Ailenin kayıp ihbarında bulunması üzerine jandarma ekiplerince arama başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel

Kocabaş Mersin Güncel Haberler

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