Mersin'de kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor
Mersin'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara devam ediyor. Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde sürücüler için zorluklar yaşanıyor.
Mersin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.
Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları açıp, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.
Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek gidecekleri yere ulaşmalarını sağlıyor.
Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel