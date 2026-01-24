Haberler

Mersin'de kardan kapanan yolları açma çalışmaları sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalara devam ediyor. Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde sürücüler için zorluklar yaşanıyor.

Mersin'de kar nedeniyle ulaşıma kapanan yolları açma çalışmaları devam ediyor.

Çamlıyayla ve Tarsus ilçelerinin yüksek kesimlerinde yoğun kar, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle kapanan yolları açıp, buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.

Ekipler, araçlarıyla yolda mahsur kalan vatandaşlara da yardım ederek gidecekleri yere ulaşmalarını sağlıyor.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz - Güncel
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu

Komşuda 4 günlük süre doldu! Ya savaş ya da ateşkes diyecekler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Macron'un pilot gözlükleri üreticisinin hisselerini uçuşa geçirdi

Macron'un pilot gözlükleri bir kişiye çok kazandırdı
Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Jennifer Lopez son pozuyla gençlere taş çıkartır

Bakmayın 56 yaşında olduğuna! Son pozuyla gençlere taş çıkartır
Silivri Kınalı gişelerinde 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs içerisindeki görüntüsü ortaya çıktı

Katliam gibi kaza kamerada! Hiç şansı olmamış
Trump Venezuela baskınında kullanılan gizemli silahı açıkladı

Trump Venezuela operasyonunda kullandığı gizemli silahı açıkladı
Suriye'den süre uzatıldı iddialarına yalanlama

Ateşkes biterken ortalığı karıştıran iddiaya yalanladılar
Sedat Peker, 'Amca' diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı

"Amca" diye seslenen genç kızın talebine kayıtsız kalamadı