Mersin'de Kamyonla Çarpışan Otomobilde 4 Yaralı

MERSİN'de kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan E.E., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Mersin-Mut- Karaman kara yolunda meydana geldi. H.E.'nin kullandığı 33 BCF 950 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Ş. idaresindeki 50 FA 043 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan H.E., eşi E.E. ile çocukları E. ve S.E. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta sıkışan E.E.'yi kurtardı. 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mut(Mersin),