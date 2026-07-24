Bekçi Mustafa Çakır son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden bekçi için tören yapıldı.

Çarşı ve Mahalle bekçisi olarak görevli Mustafa Çakır (37), dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla götürüldüğü özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çakır, için Tarsus Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çakır'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Vali Atilla Toros, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ve meslektaşları katıldı.

Çakır'ın cenazesi, törenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA