Mersin'de Kadın Cinayeti: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de, H.A. tarafından kandırılarak ormanda vurulan Cevahir İnan'ın cinayetinde H.A. ve silah temin eden B.Ö. yakalanarak tutuklandı. Olay, İnan'ın üzerindeki ziynet eşyalarının çalınmasıyla dikkat çekti.

MERSİN'de kandırıp götürdüğü ormanda Cevahir İnan (60) adlı kadını öldürüp, üzerindeki cep telefonu ile ziynet eşyalarını alan H.A. ile silah temin ettiği belirlenen B.Ö. yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 9 Ağustos'ta Akdeniz ilçesi Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda Cevahir İnan'ın tabancayla vurulmuş halde cesedini görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İnan'ın cesedini otopsi için morga kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Suç Araştırma Timi (JASAT), çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, İnan'ın olay günü aynı mahallede oturduğu H.A.'nın aracına bindiğini tespit etti.

'SENİ İŞE GÖTÜRECEĞİZ'

Ekipler, H.A.'nın İnan'a "Seni işe götüreceğiz" diyerek aracına bindirdiğini, götürdüğü ormanda tabancayla öldürüp, cep telefonu ile ziynet eşyalarını aldığını belirledi. H.A.'nın olayda kullandığı tabancayı da B.Ö.'den aldığını belirleyen jandarma, şüphelileri, saklandığı adreslere baskın yaparak gözaltına aldı. H.A. ifadesinde; Cevahir İnan'ın üzerinde bulunan ziynet eşyalarını alarak bir kuyumcuya sattığını itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A. ve B.Ö. tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
